Rachid Ghezzal kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç?

5 Ekim transfer sezonunun son günü çok hareketli geçti. Süper Lig'de birçok takım yeni transferlerini duyurdu. Bu takımlardan birisi de Beşiktaş'tır. Peki Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mevkisi ne?

RACHİD GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992 doğumlu Beşiktaş takımında Kanat pozisyonunda görev yapan Fransız vatandaşlığı da olan Cezayirli futbolcudur.

Rachid Ghezzal doğum tarihi : 9 Mayıs 1992

Rachid Ghezzal kaç yaşında : 28 yaşında

Rachid Ghezzal nereli : Cezayir

Rachid Ghezzal mevkisi ne : Kanat

Rachid Ghezzal forma numarası kaç : 18

Rachid Ghezzal boyu kaç : 1,82 metre

Rachid Ghezzal kilosu kaç : 65 kg

Rachid Ghezzal burcu ne : Boğa

KULÜP KARİYERİ

Vaulx-en-Velin

Ghezzal, futbola 1998 yılında Vaulx-en-Velin takımında başladı ve 2004 yılına kadar bu takımda futbol oynadı.

Lyon

Décines-Charpieu, doğan Ghezzal 2004 yılında Vaulx-en-Velin takımında Fransa güçlü Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon alt yapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2020'da Olympique Lyon ile beş yıllık sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. Championnat de France Amatör'de kulübün yedek takımıyla iki sezon üst üste oynadıktan sonra, 2012-13 sezonundan önce, teknik direktör Rémi Garde tarafından üst düzey takımana alındı ve 31 numaralı forma giydi. Ghezzal, 4 Ekim 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi grup aşaması deplasman maçında İsrail kulübü Ironi Kiryat Shmona ile oynana ve Lyon'un müsabakayı 4-3 kazandığı karşılaşmada ilk maçına çıktı.

2013-14 sezonunda Ghezzal, Olympique Lyon'un hazırlık kampında sakaltlandı, Lyon'da bu süreçte 32 maçını kaçırarak 10 Ocak 2014'e kadar forma giymedi. Daha sonra kadroya geri döndü ancak sezonun geri kalanında Lyon'a herhangi bir maç çıkmadı. 2015-16 sezonunu 29 Ligue 1 maçında 8 gol ve 8 asistle tamamladı. Haziran 2017'de Lyon, Ghezzal'ın sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Monaco

7 Ağustos 2017'de Ghezzal, Haziran 2021'e kadar dört yıl sürecek olan yeni sözleşmesini Ligue 1 takımı Monaco ile imzaladı. Monaco'nun kendisine 3 milyon € imza parası ve ve yaklaşık 180.000 € aylık ödeme yapacağını bildirildi. Olympique Lyon'da sözleşmesi 30 Haziran 2017'de sona erdiği için ücretsiz olarak Monaco'ya transferle oldu.

Leicester City

5 Ağustos 2018'de Ghezzal, Premier League takımlarından Leicester City ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Leicester City'deki ilk maçına Fleetwood Town karşısında çıktı. 4-0 galibiyetle maçın ilk golünü, ceza sahası dışından uzun mesafeli bir vuruş ile yaptı.

Fiorentina (kiralık)

2 Eylül 2019'da Ghezzal, Leicester City tarafından satın alma opsiyonu ile Serie A takımlarından Fiorentina'ya kiralandı.

Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 5 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip bir yıllık kiralık olarak Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada,

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fransa

2013 yılında Fransa U-20 takımında Toulon Turnuvası'na katılmak için davet aldı. Ghezzal, Fransa U-20 takımı ile 4 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol attı.

Cezayir

A millî takımlar düzeyinde hem Fransa hem de Cezayir adına forma giyme şansı olan Ghezzak, Cezayır asıllı olması sebebi ile Cezayir A millî takımını seçti. Mart 2016'da Etiyopya'ya karşı ilk millî golünü attı.