Rabi Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz davası ne oldu?

Rabia Naz Vatan olayı olarak vatandaşlar tarafından aratılıyor.2018 yılında gerçekleşenler sonucunda 11 yaşındaki Rabia Naz yaşamını yitirdi. Kullanıcılar, Rabia Naz'a ne oldu merak ediyor. İşte, Rabia Naz Vatan davası hakkında detaylar...

RABİA NAZ VATAN KİMDİR?

Rabia Naz, 12 Nisan 2018 yılında Giresun'da evinin önünde yaralı olarak bulundu. Ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Naz, hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni olarak ise genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar olarak belirtilmiştir. Rabia Naz'ın hayatını kaybetmesinin şüpheli olduğunu öne süren ailenin yanı sıra, küçük kızın çatıdan düşerek yaralandığı savcılık tarafından ifade edilmiştir.

RABİA NAZ OLAYI NEDİR?

12 Nisan 2018 tarihinde Giresun ili Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli sokakta bulunan evinin önünde yaralı olarak bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan hayatını kaybetti. Aile, kızları Rabia Naz'ın ölümünde çeşitli şüphelerin olduğunu söylemesi üzerine geniş kapsamlı araştırmalar yapıldı. Konu hakkında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu:

12 Nisan 2018 tarihinde Giresun ili Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli sokakta ikamet ettiği evin önünde sırt üstü yatar vaziyette yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan, ambulans ile götürüldüğü Görele Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kamu adına soruşturma yapma yetkisini haiz cumhuriyet savcıları, her olayda olduğu gibi Rabia Naz'ın ölüm olayında da hakikate ulaşabilmek amacıyla bütün şüphe, iddia ve isnatları detaylı bir şekilde araştırmıştır. Somut gerçeğe ulaşabilmek için tüm bilgiler toplanmış, deliller araştırılmış, ifade ve iddialar doğrultusunda telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, dört ayrı Adli Tıp Kurumunun görüşü alınmıştır."

Açıklamada, olayın trafik kazası şeklinde vuku bulduğu yönünde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması üzerine bu konuda da geniş çaplı araştırma yapıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatan'ın RabiaNaz Vatan'a minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatan'a ait herhangi bir DNA'ya rastlanmamıştır. Yine ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırılmış olup aracın olay gününde Giresun'da değil, Trabzon'da bulunduğu tespit edilmiştir."

Soruşturma sürecinde Rabia'ya ait okul çantasının ikamet ettikleri apartmanın teras kısmında aile yakınları tarafından bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çantayı bulan tanıkların ifadeleri doğrultusunda Rabia Naz'ın çatıdan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Giresun Adli Tıp Kurumunun bilgisine başvurulmuş, kurumun raporunda 'Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' mütalaası dile getirilmiştir." denildi.