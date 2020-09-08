Quaresma hangi takıma transfer oldu? Quaresma kaç yaşında? Quaresma Türkiye'den tamamen gitti mi? Ricardo Quaresma transfer ücreti ne kadar?

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma, Türkiye defterini kapattı. Yıldız oyuncu yeni takımla anlaştı. Ricardo Quaresma transfer ücreti ne kadar?

RİCARDO QUARESMA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

İsmi son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan 36 yaşındaki Portekizli yıldız Portekiz ekiplerinde Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.

Türkiye'de Beşiktaş, ardından da Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altay Kulübü'nün de yakından ilgilendiği 36 yaşındaki Quaresma'nın transferini Portekiz ekibi, sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu.

Vitoria Guimaraes Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kariyeri kupalarla dolu, başarılı bir geçmişi olan Quaresma, yeni sezondan itibaren Vitoria'da forma giyecek. Kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

QUARESMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Quaresma, Barcelona, Inter, Chelsea, Beşiktaş, Al Ahli, Kasımpaşa formaları giymişti. Futbolcu Kasımpaşa'da 26 maçta 4 gol kaydetti. Quaresma'nın tekrar Beşiktaş'a dönmek istediği, siyah-beyazlı yöneticilerin bu tranfere sıcak bakmadığı da gündeme gelmişti.