Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk'teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

İLK AŞI 11 AĞUSTOS'TA TESCİLLENMİŞTİ

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği aşının daha sonra seri üretimine geçilmişti.

Putin ilk aşının tescili için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum"

RUSYA ULUSLARARASI UÇUŞLARI ARTIRIYOR

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak. Ayrıca Rusya'dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler'e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.