Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde koronavirüse yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini duyurdu.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk'teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

"BU AŞILARI ÖNCELİKLE RUS PAZARINA TEDARİK ETMELİYİZ"

Putin, Rus aşılarını yurt dışına göndereceklerini ve yabancı partnerlerle bu konudaki iş birliğinin sürdüğünü belirterek "Ancak yurt dışına yönelik aşıları, bu aşamada aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmalıyız. Şu anda hem birinci hem de ikinci aşının üretimini artırmalıyız. Her şeyden önce bu aşıları Rus pazarına tedarik etmeliyiz. Aşılar, Rus eczacılık ağına mümkün olduğunca geniş biçimde ulaştırılmalı" dedi.

İLK AŞI 11 AĞUSTOS'TA TESCİLLENMİŞTİ

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği aşının daha sonra seri üretimine geçilmişti.

Putin ilk aşının tescili için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay