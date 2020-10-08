Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu

The Sun gazetesinin haberine göre 2018'den bu yana ortalarda görünmeyen 37 yaşındaki Kabayeva, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Moskova'daki bir klinikte ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı. Kabayeva'nın 2015'te ilk çocuğunu dünyaya getirdiği ve bebeğin babasının Putin olduğu iddia edilse de bu bilgi kısa süre sonra yalanlanmıştı.

"PUTİN AİLESİNİN GÜVENLİĞİNE TAKINTILI"

İsmini vermeden The Sun'a konuşan bir kaynak, "Putin özel hayatına çok dikkat eden bir adam. İki yetişkin kızını sahte kimliklerle yıllarca sakladı. Halen daha onlardan bahsederken isimlerini kullanmıyor. Eğer Alina çocuklarını doğurduysa gözlerden uzak olmasıyla ilgili en büyük ipucu budur. Putin ailesinin güvenliğine takıntılı" dedi.

PUTİN'İN PARTİSİNDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Kabayeva'nın ritmik jimnastik kariyerinde iki olimpiyat altın madalyasının yanı sıra, dünya şampiyonalarında 14, Avrupa şampiyonalarında ise 25 madalyası bulunuyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti. Dergilere verdiği pozlarla dikkat çeken Kabayeva, rol aldığı filmlerin yanı sıra bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunmuştu.