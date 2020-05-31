Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı

Fransız devi Paris Saint-Germain, Inter'den kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.

PSG'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli milli futbolcu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Icardi'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 50 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

31 MAÇTA 20 GOL

27 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Paris Saint Germain'de 31 maçta 20 gole imza attı.