PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı

Kariyerinde Hamburg, Nürnberg, Mainz, Stoke City ve PSG gibi takımlar olan tecrübeli oyuncu Eric Maxim Choupo-Moting, yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin mucizevi şekilde Atalanta karşısında turu geçmesini sağlayan golü atarak adını yeniden Avrupa'ya duyurmuştu.

Fransa'da dalga geçilen, Paris Saint Germain'de antrenmanda takım arkadaşlarını eğlendirmek dışında bir katkı vermediği yönünde sert eleştiriler alan Choupo Moting yükselişini sürdürüyor.

İLK RESMİ MAÇTA ŞOV YAPTI

Rötarlı sezonun sonunda Alman devi Bayern Münih'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu takımıyla çıktığı ilk resmi karşılaşmada gol attı.

Almanya Kupası'nda 1. turda Düren deplasmanına çıkan Bayern mücadeleden 3-0 galip ayrılırken Choupo-Moting 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Alman oyuncunun adı, son yıllardaki düşüşüyle Türkiye'den 3 büyüklerle birçok kez anılmıştı.