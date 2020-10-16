PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı
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PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı

16.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:14

Bayern Münih, Almanya DFB Kupası 1. Tur maçında Almanya 5. Futbol Ligi Oberliga takımı Düren Merzenich ile karşı karşıya geldi. PSG'de oynarken takım arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Alman ekibiyle çıktığı ilk resmi maçta 2 gol attı ve Bayern, maçı 3-0 kazandı.

Kariyerinde Hamburg, Nürnberg, Mainz, Stoke City ve PSG gibi takımlar olan tecrübeli oyuncu Eric Maxim Choupo-Moting, yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin mucizevi şekilde Atalanta karşısında turu geçmesini sağlayan golü atarak adını yeniden Avrupa'ya duyurmuştu.

Fransa'da dalga geçilen, Paris Saint Germain'de antrenmanda takım arkadaşlarını eğlendirmek dışında bir katkı vermediği yönünde sert eleştiriler alan Choupo Moting yükselişini sürdürüyor.

PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı

İLK RESMİ MAÇTA ŞOV YAPTI

Rötarlı sezonun sonunda Alman devi Bayern Münih'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu takımıyla çıktığı ilk resmi karşılaşmada gol attı.

Almanya Kupası'nda 1. turda Düren deplasmanına çıkan Bayern mücadeleden 3-0 galip ayrılırken Choupo-Moting 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Alman oyuncunun adı, son yıllardaki düşüşüyle Türkiye'den 3 büyüklerle birçok kez anılmıştı.

PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı

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Haber Yorumları (1)
YAZIN BUNU KENARA: Almanya 5. Lig takımına 2 gol attı diye topçu olunmuyor. Ligde 3 maç oynatmazlar bu adamı devre arasında da dandik bi takıma ya satılır yada kiralanır.
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