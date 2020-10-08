Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor

İTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların dünden beri beklediği dolu yağışı ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Profesör Şen, "Dün ve bugün şimdiye kadar gerek olmadığını dün akşam söyledim. Bilgi kaynağı önemli. Öğleden sonra yağış kuvvetli 50-60 kg yağış düşer, rüzgar kuvvetli. Ama dolu yağışında netlik yok. Sistem içindeki cb bulutunun büyümesine bağlı. Bu nedenle noktasal tahmin 1-2 saat önce yapılır." açıklamasını yaptı. Şen, diğer paylaşımında ise "Hala dolu riski görünmüyor. Ama kuvvetli yağış riski var" dedi.

VATANDAŞ TEDBİRİNİ ALDI

Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün özellikle İstanbul için dolu uyarısı yapmış, vatandaşlardan tedbirli olmasını istemişti. Bugün sabah saatlerinde başlaması beklenen dolu için İstanbullular araçlarının zarar görmemesi için çeşitli önlemler almıştı.

İSTANBUL DAHİL 7 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, dolu ve fırtınaya karşı uyarıldı, oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında da dikkatli olunması istendi.