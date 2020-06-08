Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Hafta sonu Caddebostan Sahili ve Moda Sahili'ne akın eden vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntülerini yorumlayan Ceyhan, "Kaygı tamamen yok oldu maalesef. Taziye ziyaretlerini, eğlenceleri ekleyince tehdit giderek büyüyor. İran gözümüzün önünde, daha büyük bir dalga yaşıyor. Mayıs gelecek bu iş bitecek lafları bu görüntüleri ortaya çıkardı. Virüsün bulaşıcılığında bir azalma falan yok. Bir tane taziye ziyaretinden 190 vaka çıkıyor. O halde virüs bir şey kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS MUTASYONA UĞRADI DİYEMİYORUZ"

"Virüs mutasyona uğradı da gücünü kaybetti o yüzden böyle oluyor diyemiyoruz" diyen Mehmet Ceyhan, "Birçok nedeni var. Biz 65 yaş üzerini izole ettik. Dışarı çıkmayan insanlar virüsü alıp hayatını kaybediyor. Yaşlı grubu koruyamazsak ölüm oranları artmış diye göreceğiz. Kararında bir kaygı her zaman gereklidir. Bir süre sonra bu gerekenden de aşağıya inerse tehlike var demektir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

"DÜNYADA İKİNCİ BİR ARTIŞ YAŞANIYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Bir kısım insan çok tedbirli kurallara uyuyor. Evlerine kapanan, aylardır dışarı çıkmayan insanlara haksızlık oluyor. Şu anda dünyada ikinci bir artış yaşanıyor. Birçok ülkede salgın dalgası yeni başladı. Bizde azalmaya başlaması yetmiyor, mesafeli maskeli yaşamak durumunda kalacağız.

Yüksek oranda yaşlılar hayatını kaybediyor. Biz bir Avrupa ülkesi gibi değiliz. Yaşlıların çoğu çocuk, torun birlikte yaşıyor. Bulaşın çoğu ev içi temas şeklinde oluyor.

Bütün toplumu kontrol altında tutarsanız virüs toplumda iyice azalacağı için o grubun dışarı çıkması o insanların dışarı çıkması daha az risk oluşturacak. Sadece maske takarak yüzde 86 oranında korunuyorsunuz maske olmadan mesafe kuralına uyarsanız yüzde 82 ikisini birden uygularsanız yüzde 97 oranında korunuyorsunuz.