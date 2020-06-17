Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli

Prof. Dr. Mehmet Ceylan, CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün sunumuyla yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu. Prof. Dr. Ceylan LGS ve YKS sınavları hakkında açıklamada bulundu.

"RİSKLİ MİDİR DİYE SORARSANIZ EVET MUTLAKA RİSKLİDİR"

Prof. Dr. Mehmet Ceylan'ın açıklamarı şu şekilde: "Sınav meselesi çok önemli ve karışık bir konu. Tek bir çözüm yolu sunmak çok zor. Şu anda iki şeyi teraziye koyup tartmak lazım. Bir tanesi 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka risklidir.

"2 METRELİK MESAFE AYARLAMAK LAZIM"

2,5 milyon çocuğun bir araya getirilesi, gözlüklerde buğulanma yapıyor gibi problemler var, maske ile konsantrasyon sağlanamıyor diye problemler var. Öğrencilere maskesiz sınav yapılacaksa o zaman 2 metrelik mesafe ayarlamak lazım.

"KADEMELİ OLARAK YAPABİLİRSİNİZ"

Sınava giden öğrencilerin olduğu otobüsler tıklım tıklım oluyor. Bunu engellemek için kademeli olarak yapabilirsiniz. Bir grup gelip 9'da başlar, diğer grup 10'da başlar. Yoldaki yoğunlaşmayı engelleyecek başka bir şey aklıma gelmiyor. Bir başka tarafı da çocuklara sormak lazım. Hep aileler konuşuyor, bizler konuşuyoruz. Sınava hazırlanan çocukların konuştuğunu görmedim."