Prenses Diana'yı kim canlandıracak? Prenses Diana filmini kim yönetecek? Elizabeth Debicki kimdir?

Serinin yaratıcısı Peter Morgan'a göre başlangıçta dizi 5 sezon olarak tasarlandı ama son senaryo çalışmaları 6. sezon ihtiyacı doğurdu. Debicki'den önce, Emma Corrin, önümüzdeki dördüncü sezon rol almıştı. Beşinci sezona ise Diana rolüyle katılacak olan isim Elizabeth Debicki.

THE CROWN 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da The Crown'ın 4. sezonu bu yıl izleyici ile buluşacak. Pandemi nedeniyle prodüksiyonu sekteye uğrayan 5. sezonun ise 2022'de yayınlanacağı belirtiliyor.

ELİZABETH DEBİCKİ KİMDİR

Prenses Diana'ya, son yıllarda dikkat çekici yapımlarda karşımıza çıkan Elizabeth Debicki hayat verecek. The Great Gatsby filmiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra The Man from U.N.C.L.E., Macbeth, Everest gibi filmlerde rol alan Debicki, asıl çıkışını ise etkileyici bir performans ortaya koyduğu The Night Manager dizisiyle yaptı. Genç oyuncu, bu yıl da ana karakterlerden birini canlandırdığı Tenet filmiyle sinemalara konuk olacak.

Elizabeth Debick konu hakkında şöyle konuştu:

"Prenses Diana'nın ruhu, sözleri ve eylemleri pek çok kişinin kalbinde yaşıyor. Beni birinci bölümden itibaren kendine bağlayan bu usta diziye katılmak benim gerçek ayrıcalığım ve onurum" dedi.