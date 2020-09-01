Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Blood and Oil (Kan ve Petrol) kitabının yazarları Bradley Hope ve Justin Scheck, Suudi Veliaht Prens Selman'ın Maldivler'de içinde 48 villanın bulunduğu özel ada olan Velaa'yı kiraladığını ve bir parti düzenlendiğini iddia etti.

150 BREZİLYALI VE RUS MODEL ADAYA GETİRİLDİ

Prens Selman tarafından birçok Ortadoğulu tanınmış ismin davet edildiği partiye, çoğunluğu Rus ve Brezilyalı 150 modelin Selman'ın özel yatı ile adaya getirildi. Modeller, adaya getirilmeden önce bulaşıcı cinsel hastalıklarının olup olmadığı da kontrol edildi.

OLAYIN DUYULMASININ ARDINDAN ADAYI TERK ETTİ

Yerel kaynakların olayı duyurmalarından sonra Prens Selman, 3000 çalışanı ile kiraladığı dünyanın en pahalı tatil yerlerinden biri olan adayı modeller ile terk etmek zorunda kaldı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKTI

Wall Street'te gazeteci olarak çalışan kitabın yazarı, parti için Afrojack ve Pitbull gibi isimleri adaya getiren Prens Selman'ın sahneye çıktığı anda model ve davetlilerin kendisini alkış yağmuruna tutup kendisi ile beraber uzun süre dans ettiklerini söyledi.

ESKİ TİP TELEFONLARA İZİN VERİLDİ

Gizlilik sağlamak için telefonların yasaklandığını ve yalnızca eski usul Nokia 3310'lara izin verildiğini bildirdi.

Veliaht Prens Selman, şu an ülkesinin savunma bakanı olarak görev yapıyor.