Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz Mart ayında ani bir kararla İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini sonlandıran Meghan Markle ve Prens Harry, ABD'de yaşamaya başladı. Çift, şimdilerde Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kalıyor.

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR

İngiliz basından Daily Mail'in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor. Çifte evi ayarlayan kişinin Perry'nin yakın arkadaşı ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in olabileceği belirtiliyor. Prens Harry ve Markle'ın, mülkü kiralayarak mı yoksa misafir olarak mı kaldıkları ise bilinmiyor. Mülke ait herhangi bir satış kaydı da bulunmuyor.