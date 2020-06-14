Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
17 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak Premier Lig'de koronavirüs vakası yaşandı. Norwich City, yaptığı açıklamada bir oyuncusunda koronavirüse rastlandığı ve oyuncunun 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.
14.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:45
İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de forma giyen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde 1200 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
İSMİ AÇIKLANMAYAN OYUNCU 7 GÜN KARANTİNADA KALACAK
Norwich City Kulübü, bu kişilerden birinin oyuncuları olduğunu ve protokoller gereği 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.
İsmi açıklanmayan futbolcu, takımının 19 Haziran'da Southampton ile yapacağı lig maçında forma giyemeyecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak Premier Lig'de oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.