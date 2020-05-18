Pratik hafıza geliştirme yöntemleri nelerdir? Hafıza geliştirmenin püf noktaları nelerdir?

Neredeyse hepimiz, beynimizi daha etkin kullanabilmenin ve daha zeki olabilmenin yollarını ararız; ne kadar zeki olursak olalım. İşte size yardım edecek hafıza geliştirme yöntemleri ve hafıza geliştirmenin püf noktaları!

DOĞRU BESLENME

Akdeniz diyetinin dünyadaki en sağlıklı beslenme metotlarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkemizde de rahatça uygulanabilecek bir beslenme şekli olan Akdeniz Diyeti, beynin ihtiyacı olan mineral, vitamin ve Omega 3 yağlarını almanızı sağlayacak.

TEKNOLOJİYE ESİR OLMAYIN

Beynin daha fazla aktif olması için teknolojiye biraz ara verin. Yürürken yönünüzü navigasyonla değil beyninizle bulmaya çalışın. Yaşamınızda rutin yaptığınız şeylerde biraz değişikliğe gidin. Tembellikten kurtulup beyninize görevler yükleyin.

YENİ BİR DİL

Beyni zinde ve canlı tutmanın en iyi yollarından biri de dil eğitimidir. Yeni bir dil ve o dilin dil bilgisi kuralları beyin fırtınası yapmanızı sağlayacak ve beyin tamamen aktif olacaktır. Üstelik bunu yapmak için birçok dil öğrenme uygulaması da mevcut.

BEYİN EGZERSİZLERİ

Günlük hayatta yapılan işlemleri kolayca beyin egzersizlerine dönüştürülebilir. Diş fırçalarken normalde kullanılmayan eli tercih etmek ya da kapının anahtar deliğini gözleri kapatıp el ile bulmaya çalışmak beyni hareketlendirici özel egzersizlerdir. Buna benzer şekilde rutin faaliyetlerinizi değiştirerek beyin egzersizleri yapabilirsiniz.

MÜZİK

Müzik insanın iki tarafını birden çalıştıran nadir aktivitelerdendir. Müzik dinlemek, odaklanmayı ve hafızayı kuvvetlendirmeyi sağlıyor. Müzik aleti çalmak ise bu etkiyi katbekat artırıyor.

HOBİLER

Uzmanlar, hobilerin hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. Boş vakitlerde stresten uzaklaşmayı sağlayan hobiler,bahçe bakımı, çiçek dikme, ahşap oyma ve dikişnakış gibi alanlarda seçilebilir.

YÜRÜYÜŞLER ÖNEMLİ

Eski Yunan döneminden bu yana filozofların tek başına yürüyüş yaparken halleriyle resmedilmeleri, bilimsel bir temele dayanmaktadır. Yürüyüş esnasında vücut daha fazla oksijen almaktadır. Daha fazla oksijen alan bünyede beyin hücreleri arasında etkileşim artmaktadır. Yürüyüş hücreler arası iletişimi artırdığı gibi rahatlamayı ve zihinsel temizlenmeyi de sağlıyor.