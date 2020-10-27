Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Power Rangers filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Power Rangers filmini izleyecek olanların merak ettiği Power Rangers konusu nedir, Power Rangers oyuncuları kimler ve Power Rangers özeti gibi konuları inceliyoruz.

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrollerinde Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott ve Becky G'nin olduğu 'Power Rangers' filminin yönetmen koltuğunda ise Dean Israelite oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Elizabeth Banks ve Bryan Cranston yer alıyor.

Yönetmen : Dean Israelite

Oyuncular : Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G

Tür : Macera, Bilimkurgu, Aksiyon

Ülke : 2017 / ABD