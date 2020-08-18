Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı

Portekiz 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, cumartesi günü Algarve'deki bir plajda kanoları alabora olan iki kadının kurtarılmasına yardım etti.

TATİL YAPARKEN KAHRAMAN OLDU

Cumhurbaşkanı de Sousa, bölge turizmini canlandırmak için Algarve'de tatil yaptı. Bu sırada plajda kanoları ters dönen ve boğulma tehlikesi geçiren iki kadının kurtarılmasına yardım etti. De Sousa daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların komşu plajdan akıntıyla sürüklendiklerini anlattı.

JET SKI İLE KURTARILDILAR

De Sousa'nın yüzüp kadınlara yardım ettiği anlar görüntülendi. De Sousa ulaştığında, bir başka adam ve jet ski kullanan bir kişi daha kadınların yanındaydı. Jet Ski kullanan adam, kanoyu sahile çekmeyi başardı.