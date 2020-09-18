Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi

Yıllar önce ekrana gelen Popstar yarışmasındaki dobra tavırlarıyla bilinen Mehtap Yılmaz, YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Yıllar önce tacize uğrayan ünlü isim anlattıklarıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

"ABİ DEDİĞİM KİŞİ BENİ ELLEDİ"

Çocukluğundan bu yaşına kadar yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ilk kez yaşadığı bir tacizi de anlattı. Yılmaz, korkunç olayı şu sözlerle dile getirdi: "Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakınım olan, abi dediğim biri tarafından tacize uğradım. Nasıl anlatacaksın geldi beni elledi diye... Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum."

"PAVYONDA ÇALIŞTIĞIMI AİLEME SÖYLEYEMEDİM"

Pavyonda çalıştığı dönemlerden bahseden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Annem hasta, kardeşim var. Aileme bakmam lazım. Zaten okuyamayacağımı da biliyorum. Pavyonda çalışmaya başladım. Ama annem benim türkü barda çalıştığımı sanıyordu. İlk pavyonda çalışmaya başladığımda ürkek bir güvercin gibiydim. Hareketsiz duruyordum sahnede. O günlerden bugünlere geldim. Ben ailemi hep bu sektörden uzak tuttum. Kimse kardeşim olduğunu bilmiyordu. Erkek kardeşim doktor oldu. 'Ablası pavyonda çalışıyor' demesinler, o da mahcup olmasın diye uzak duruyordum. Onu beyaz önlük içinde görünce gözyaşlarımı tutamadım. Bunu ben yaptım diye..."