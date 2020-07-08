Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası

Adını Feriha Koydum, Kavak Yelleri ve Acemi Cadı gibi başarılı yapımlarda rol alan Feyza Civelek'in 2018 yılında aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci celseye tutuksuz sanık Feyza Civelek ile avukatı katılmazken, katılan İ. K.'ın avukatı hazır bulundu. Sanık avukatının mazeret dilekçesi sunduğunu kaydeden mahkeme, yargılamanın geçirdiği aşamaları göz önüne alarak dilekçenin reddine karar verdi.

6 AY HAPİS CEZASI

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten katılan İ.K.'nın avukatı, "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Tutuksuz sanık Feyza Civelek'i 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'görevini yaptırmamak için direnme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.