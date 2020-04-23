Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şoför 8 kilometre boyunca kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından sürücü aracı terk edip kaçarken araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan erkek şahıs, "Eşcinselim" diyerek kaçırıldığını iddia etti.

ARACI TERK EDİP KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama yapan polis ekipleri, 34 LH 9713 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca otomobil sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı. Sonra Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77232 sokağa giren otomobil sürücüsü aracını bıraktı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 1'i kadın 2 kişide otomobilden inerek kaçtı.

"EŞCİNSELİM, KAÇIRILDIM"

Polis mahallede yaptığı arama çalışmalarında otomobilde yolcu konumunda bulunan isimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkeği gözaltına aldı. Gözaltına alınan erkek şahıs," Eşcinselim" diyerek kaçırıldığını iddia etti.