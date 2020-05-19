Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı

Antalyaspor forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, 19 Mayıs dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alman yıldızın bu paylaşımı, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

19.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:19

Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

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YÜZLERCE BEĞENİ ALDI

Antalya ekibinin Alman futbolcusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü günün ismi. Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 19 MAYIS" dedi.

Podolski'nin bu paylaşımı, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

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