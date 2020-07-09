PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu? PlayStation 5 fiyatı kaç lira olacak?

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 yakında piyasaya çıkacak. PlayStation 5 hakkında detaylı konular merak edilirken PlayStation 5 fiyatı kaç lira olacak ve PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu gibi soruları yanıtları merak edildi.

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?

PlayStation 5 disksiz ve diskli olarak iki farklı versiyonu var. Bir teknoloji mağazasının stoklarından elde edilen görüntüleri paylaşan Posta'ya göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Türkiye'de 7.999 TL fiyat etiketi ile satılacak. Ancak iddia edilen fiyatın Dijital Edition'a mı yoksa optik disk girişi olan versiyon için mi olduğu bilinmiyor.

Eleştirmenler ise PlayStation 5'in 500 dolar seviyelerinde olabileceğini ifade ediyor.