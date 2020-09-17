PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar? PS5 ile gelecek tüm oyunlar ve özellikleri neler?
Sony tarafından tasarlanan PlayStation 5'in tanıtımı dün gece gerçekleştirildi. PS5 hakkında merak edilenler, özellikleri ve oyunları haberimizde
Oyun severlerin büyük merakla beklediği PlayStation 5 (PS5) çıktı. Satışı tüm dünyada 19 Kasım'da gerçekleşecek. Peki, PS5 özellikleri neler? PS5 fiyatı ne kadar?
PS5 ÖZELLİKLERİ NELER?
PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.
PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.
PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.
PS5 OYUNLARI
God of War: Ragnarok
Call of Duty: Black Ops Cold War
2K12
Hogwarts Legacy
Spider-Man: Miles Morales
God of War
Final Fantasy XV
Fallout 4
Mortal Kombat X
Bloodborne
Monster Hunter World
Uncharted 4: A Thief's End
Ratchet and Clanck
Days Gone
Until Dawn
Battlefield 1
Detroit: Become Human
Infamous Second Son
The Last Guardian
Batman: Arkham Knight
Persona 5
Resident Evil 7: Biohazard
Madden NFL 21
EA Sports NHL 21
Moonray
Gothic Remake
MicroMan
Nith'O Infinity Reborn
Observer System Redux
Path of Exile 2
Outriders
PsyHotel
Quantum Error
Rainbow Six Quarantine
Rainbow Six Siege
Redo! Enhanced Edition
A Rat's Quest: The Way Back Home
Assassin's Creed Valhalla
Battlefield 6
Chorus
Cygni All Guns Blazing
Dauntless
DiRT 5
Dragon Age 4
Dying Light 2
FIFA 21
Godfall
Gods & Monster
Scarlet Nexus
Sniper Elite 5
Soulborn
Starfield
The Elder Scrolls 6
The Lord of the Rings Gollum
The Sims 5
Ultimate Fishing Simulator 2
Vampire The Masquerade Bloodlines 2
Warframe
Watch Dogs Legion
WRC 9
Marvel's Spider-Man Miles Morales
Gran Turismo 7
Ratchet & Clank Rift Apart
Project Athia
Stray
Returnal
Sackboy A Big Adventure
Destruction All Stars
Kena Bridge of Spirits
Goodbye Volcano High
Oddworld Soulstorm
Ghostwire: Tokyo
JETT The Far Shore?
Solar Ash?
Hitman III
Astro's Playroom
Little Devil Inside
NBA 2K21
Bugsmax
Demon's Souls
Deathloop?
Resident Evil Village
Pragmata
PLAYSTATION 5 (PS5) FİYATI NE KADAR?
PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.