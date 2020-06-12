Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil

Sony, PlayStation 5'in tanıtımını dün yaparken, ürünün çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. Ürün eğer 30 Eylül'den önce Türkiye'ye 3 bin TL'lik gümrük giriş fiyatıyla gelirse, bayi kârı hariç fiyatı 6 bin 18 TL olacak. Üründe yüzde 50 ek gümrük vergisi, yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18 KDV uygulanacak. Öte yandan, Gümrükler Genel Müdürlüğü, geçen hafta tüm gümrük müdürlüklerine bir yazı göndererek oyun konsollarının da içinde yer aldığı bir dizi üründe gümrük kıymet bedellerinin düşük gösterilmesinin önüne geçmek için önlem alınmasını istedi.

Merakla beklenen PlayStation 5'in tanıtımı dün yapılırken, ürünün çıkış tarihi ve satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Japon teknoloji devi Sony'nin ürettiği oyun konsolunun, çıkış tarihinin 2020 sonunu bulabileceği ve ABD'de satış fiyatının da 499 dolar olacağı öne sürülüyor.

TÜRKİYE'DE GÜMRÜK GİRİŞ FİYATI 449 DOLAR

Satış fiyatının ABD'de 499 dolardan başlayacağı, Türkiye'ye gümrük giriş fiyatının 449 dolar olabileceği yönünde öngörüler basına yansırken, ürünün Türkiye fiyatı vergiler nedeniyle bu rakamın çok daha üzerinde olacak.

30 EYLÜL'E KADAR YÜZDE 50 EK GÜMRÜK VERGİSİ VAR

18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'de oyun konsollarına yüzde 50'lik ek gümrük vergisi getirildi. 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ek vergi, 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olacak.

Oyun konsollarında ayrıca yüzde 20'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanıyor.

TRT PAYI ALINACAĞI DOĞRU DEĞİL

Bazı internet sitelerinde, oyun konsollarında TRT bandrol ücreti ve Kültür Bakanlığı Payı da tahsil edildiği öne sürüldü ancak bu doğru değil.

Başkent Üniversitesi'nden Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, video oyun konsollarının 9504 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında bulunduğunu ve 4 mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür Bakanlığı Payı" ile ilgili kanunda yer almadığını belirtti.

Bingöl ayrıca, 10628 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve TRT'ye aktarılacak olan bandrola tabi cihazlar ve bandrol oranları listesinde de video oyun konsollarının bulunmadığını belirtti.

GÜMRÜĞE GİRİŞTE 3 BİN, ÇIKIŞTA 6 BİN TL

Bingöl'ün hesaplamasına göre, söz konusu bilgiler ışığında, eğer PlayStation 5 Türkiye'ye 3 bin TL'lik gümrük giriş fiyatıyla 30 Eylül'den önce gelirse, bayi kârı hariç satış fiyatı 6 bin 18 TL olacak.

3 bin TL'lik gümrük giriş ücreti olan ürüne, yüzde 50'lik ek gümrük vergisi oranı nedeniyle 1500 TL'lik gümrük vergisi eklenecek.

3 bin TL'lik gümrük giriş ücreti olan ürüne, yüzde 20'lik ÖTV oranı nedeniyle 600 TL'lik ÖTV eklenecek.

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 21. maddesi gereğince her türlü vergi ve harç KDV matrahına dahil ediliyor. Bu nedenle KDV'nin matrahı gümrük giriş ücreti, gümrük vergisi ve ÖTV'nin toplamı, yani 5100 TL olarak hesaplanıyor.

Bu durumda yüzde 18'lik KDV oranıyla ürüne, 918 TL'lik KDV ekleniyor.

Bu durumda, ürünün bayi kârı hariç fiyatı 6 bin 18 TL'ye geliyor.

(Sözcü)