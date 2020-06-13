Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi

Bunaltan sıcaklardan lezzetli bir seçenekle kurtulmak ister misiniz? Çilekli milkshake ile ister şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkarın ister de balkonda çocuklarınızla beraber keyifli anlar yaşayın.

GERELİ MALZEMELER

1 su bardağı soğuk süt

100 gram çilek

1 yemek kaşığı şeker

2 top vanilyalı dondurma

2 parça buz (tercihe göre)

YAPILIŞI

Çilekleri doğrayıp blenderdan geçirin.

Şeker, süt ve dondurmayı ilave edip köpürene kadar blenderdan geçirin.

Karışımı bardağa alın. Üzerine süs için nane yaprağı ekleyebilirsiniz. İsteğe göğe buz parçalarını da ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.