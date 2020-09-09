Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi

'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerden tanıdığımız 57 yaşındaki usta oyuncu Billur Kalkavan, 36 yaşındaki genç sevgilisi Buğra Bahadırlı ile plajda aşka geldi.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Billur Kalkavan, şimdilerde sevgilisi Buğra Bahadırlı ile Gümüşdere'de tatil yapıyor. Plajda aşka gelen Kalkavan, sevgilisiyle sarmaş dolaş anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kalkavan o anları "Yine leylekleri giderken gördüm geçen gün hüzünlendim. Çocukken de hep geldiklerinde mutlu olur, giderlerken de üzülürdüm" notunu düştü.

İşte çiftin sahil pozları...