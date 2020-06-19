Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilen Pençe-Kaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan ve karadan başlattığı operasyonda şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ

Milli Savunma Bakanlığı, halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla Irak'ın Kuzeyindeki terör kamplarının olduğu bölgeye intikal ettikleri duyurulmuştu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre TSK birliklerinin hava ve karadan başlattığı operasyonlarda terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bildirildi.

50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk Hava Kuvvetleri tarafından bölgede belirlenen noktaların F-16 savaş uçakları ile vurulduğu ve karadan da bölgeye intikal eden askerlerin çemberi daraltarak ilerlediği belirtildi. Hava ve kara harekatında şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren yerel kaynaklar, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERE AİT HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ettiği açıklanırken, yerel kaynaklar operasyon kapsamında teröristlerin çok sayıda zayiat verdiğini açıkladı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğinin ve bölgede operasyonların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.