Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu

Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde 500 aracın arasında lüks otomobiller de bulunması dikkat çekiyor.

