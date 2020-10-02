Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi

Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeye kadar ekranlara ara veren Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ olumsuz yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

"ASLA KALBİ GÜZELLEŞTİRMİYOR"

Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Demek ki para her şeyin çözümü değilmiş' yazması dikkatlerden kaçmazken ünlü ismin kısa süre sonra takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ takipçisine "Evet mesela asla kalbi güzelleştirmiyor" yanıtını verdi.