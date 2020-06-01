Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli takipçilerinin olumsuz yorumlarına maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

"HEP BAŞ BAŞA VERELİM BİZ SENİNLE"

Pınar Altuğ son olarak, eşi Yağmur Atacan'la çektikleri bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımına "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştü.

Altuğ'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

PAYLAŞIMINA YİNE ÇİRKİN YORUMLAR YAZILDI

Öte yandan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notuyla paylaştı. Bir takipçisi ise Altuğ'a "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı. Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.