Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel talebin düşmesi ve depoların dolmasıyla petrol fiyatları çökerken, Rusya ek borçlanmaya gideceğini açıkladı. Reuters'in Rus Interfax ajansından aktardığına göre, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov bugün yaptığı açıklamada daha önce planlanana göre bu yıl 1 trilyon ruble (13,4 milyar dolar) ek borçlanmaya gitmeleri gerektiğini söyledi.

RUSYA EKONOMİSİ ZOR DURUMDA

Devlete ait televizyon programında konuşan Siluanov, Rusya Ulusal Varlık Fonu'ndan federal bütçeye 2 trilyon ruble (27 milyar dolar) doğrudan transfer beklediklerini dile getirdi. Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yarısı, enerji gelirlerinden oluşuyor ancak petrol ve gazda fiyatların ve talebin salgınla birlikte sert şekilde düşmesi bütçeyi de zor durumda bıraktı.

BRENT PETROL 15 DOLARA KADAR DÜŞTÜ

1 Ocak'ta 66 dolar olan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu hafta 15 dolara kadar düşmüştü. Geçen yıl günlük ortalama 100 milyon varil olan dünya ham petrol tüketimi, nisanda günlük yaklaşık 30 milyon varil düşmüş, depolarda da yer kalmayınca fiyat çöküşü yaşanmıştı.