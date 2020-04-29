Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'nun başkenti Lima'da bir cezaevinde koronavirüs salgını nedeniyle birkaç mahkumun hayatını kaybetmesi ve koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olması gerekçesiyle mahkumlar isyan başlattı. İsyanda 9 mahkum hayatını kaybetti.
29.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:35
İsyanın kontrol altına alındığı belirtilirken Ulusal Cezaevi Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra 60 gardiyan, 5 polis memuru ve iki mahkumun yaralandığını belirtti.
ENFEKTE OLAN MAHKUM SAYISI 600'E YÜKSELDİ
Hapishanede hafta sonu 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, enfekte olan mahkum sayısı ise 600'e yükseldi. Virüsün yayılması üzerine mahkumlar arasında artan korku ve endişe sonucu isyan çıktı.
DÜN DE 2 SAATLİK PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENMİŞTİ
Dün de Lima'nın kuzeyindeki bir hapishanede mahkumlar korona virüs tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2 saatlik bir protesto gösterisi düzenlemişti.