Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü

İsyanın kontrol altına alındığı belirtilirken Ulusal Cezaevi Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra 60 gardiyan, 5 polis memuru ve iki mahkumun yaralandığını belirtti.

ENFEKTE OLAN MAHKUM SAYISI 600'E YÜKSELDİ

Hapishanede hafta sonu 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, enfekte olan mahkum sayısı ise 600'e yükseldi. Virüsün yayılması üzerine mahkumlar arasında artan korku ve endişe sonucu isyan çıktı.

DÜN DE 2 SAATLİK PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENMİŞTİ

Dün de Lima'nın kuzeyindeki bir hapishanede mahkumlar korona virüs tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2 saatlik bir protesto gösterisi düzenlemişti.