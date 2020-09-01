Perihan Ünlücan kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Perihan Ünlücan hangi dizilerde yer aldı?

Genç oyuncu 2015'te Hatırla Gönül isimli dizide yer aldı. Dizi, hafızasını kaybeden bir kadına yalanlar söyleyen bir adamın yaşattıklarını anlatıyor. Perihan Ünlücan hakkında tüm detaylar haberimizde.

PERİHAN ÜNLÜCAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, lise eğitiminden sonra Kocaeli Üniversitesi'nde fizik üzerine bir eğitim aldı. Katıldığı bir konser ile birlikteoyunculuğa adım atan Perihan Gönül, kamera karşına ilk kez Kış Masalı isimli dizi ile geçen Perihan Ünlücan, daha sonra ise Hatırla Gönül isimli dizide rol almaktadır.

PERİHAN ÜNLÜCAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2009-Kış Masalı

2010-Keskin Bıçak

2014-Polis Akademisi Alaturka

2015-Hatırla Gönül

2017-Kırlangıç Fırtınası