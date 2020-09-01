Perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi

Eski top model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip eşi Tom Kaulitz'e üstsüz poz verdi

01.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:08

Kısa bir süre önce Bayern Münih'in maçını izlemek üzere arkadaşlarıyla bir araya gelen ve orada da eşinin objektifine verdiği pozları paylaşan Klum bu defa çok daha cesur bir kareyi Instagram hesabına yükledi.

Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Perdenin arkasında çıplak bir şekilde görülen Heidi Klum, yoruma kapalı paylaştığı bu fotoğrafla 130 bin beğeni aldı.