Perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi

Kısa bir süre önce Bayern Münih'in maçını izlemek üzere arkadaşlarıyla bir araya gelen ve orada da eşinin objektifine verdiği pozları paylaşan Klum bu defa çok daha cesur bir kareyi Instagram hesabına yükledi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Perdenin arkasında çıplak bir şekilde görülen Heidi Klum, yoruma kapalı paylaştığı bu fotoğrafla 130 bin beğeni aldı.



