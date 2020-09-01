Perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi
Eski top model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip eşi Tom Kaulitz'e üstsüz poz verdi
01.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:08
Kısa bir süre önce Bayern Münih'in maçını izlemek üzere arkadaşlarıyla bir araya gelen ve orada da eşinin objektifine verdiği pozları paylaşan Klum bu defa çok daha cesur bir kareyi Instagram hesabına yükledi.
BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ
Perdenin arkasında çıplak bir şekilde görülen Heidi Klum, yoruma kapalı paylaştığı bu fotoğrafla 130 bin beğeni aldı.