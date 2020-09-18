Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapan ünlüler!

PEMBE TOP SAHADA NEDİR?

Meme kanserine erken tanı farkındalığının sembolü olan Pembe Top Sahada projesi her yıl belirlenene ünlünün hava atışı yapması ile başlar. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen bu proje büyük ilgi görmektedir.

PEMBE TOP SAHADA HAVA ATIŞI YAPAN ÜNLÜLER!

Her yıl gerçekleşen ve meme kanserine dikkat çekmek için yapılan Pembe Top Sahada projesine her yıl farklı ünlü kadın destek oluyor.

2014 PEMBE TOP SAHADA BEREN SAAT