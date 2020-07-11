Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla pek çok mu, pekçok mu? Pek çok ne demek?

Pek çok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, pek çok TDK'ya göre nasıl yazılır? Pek çok nasıl yazılır? Pek çok mi, pek çok mu? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE PEK ÇOK NASIL YAZILIR?

Pekçok: Yanlış

Pek çok: Doğru

TDK'YA GÖRE PEK ÇOK NE DEMEK?

pek çok

sıfat

Yeterinden fazla, bir hayli:

"Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır." - İbrahim Alâeddin Gövsa