Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla pek çok mu, pekçok mu? Pek çok ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "pek çok". Peki, pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pekçok mu, pek çok mu yazılır?
11.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:51
Pek çok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, pek çok TDK'ya göre nasıl yazılır? Pek çok nasıl yazılır? Pek çok mi, pek çok mu? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE PEK ÇOK NASIL YAZILIR?
Pekçok: Yanlış
Pek çok: Doğru
TDK'YA GÖRE PEK ÇOK NE DEMEK?
pek çok
sıfat
Yeterinden fazla, bir hayli:
"Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır." - İbrahim Alâeddin Gövsa