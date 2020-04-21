'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 22 Nisan Çarşamba 24.00'da başlayıp 26 Nisan Pazar 24.00'da bitecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazar yerlerine akın etti. Türkiye'de vaka sayısının en fazla görüldüğü şehir olan İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kurulan pazar yerinde, vatandaşların alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Pazarın kurulduğu caddenin 'çok yüksek riskli bölge' olması ise endişeleri artırdı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI

Şirinevler'de her hafta salı günü kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı zabıta ekiplerince önlem alındı. Pazar yerinin girişinde bekleyen zabıta ekipleri gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmelerini isterken, maskesiz olanları uyardı. Pazar esnafı ise eldiven ve maske ile satış yaparken, müşterilerinin tezgahtan ürün seçmelerine izin verilmedi. Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara giderken, birçoğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

PAZAR YERİ, ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE

Pazara alışverişe gelen Atilla Bektaş, " Koronavirüs için tedbirlerimizi alıyoruz, mesafemizi koruyoruz, bilim kurulu ve hükümetin açıkladığı her şeye uyuyoruz vatandaş olarak, çok yüksek riskli bölge olduğuna dair muhtarımız bize mesaj gönderdi bilgimiz var." dedi. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında da pazarın kurulduğu Hürriyet Caddesi, 'Çok Yüksek Riskli Bölge' olarak yer alıyor.

''YASAĞA HAZIRLIK YAPIYORUM''

İlk defa evden çıktığını belirten Sadiye Aydoğdu da "Normalde çıkmıyorum zaten. Hem sokağa çıkma yasağına hazırlık yapıyorum hem de haftada bir kere sokağa çıktığım için ona hazırlık." dedi. Mevlüdiye İpek ise "Ramazan geldiği için alışverişe çıktım, 2 - 3 haftadır sokağa çıkmıyordum, sokağa çıkarken de eldiven ve maske takıyorum." ifadelerini kullandı.