Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 4. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 3. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selanik görevinden başarısızlıkla dönen Zülüflü İsmail, Ahmet ve Selim Paşa Abdülhamid'in emriyle sorguya alınır. Abdülhamid devletine, kendisine ihanet eden paşayı bulmaya kararlıdır. Saray katiplerinden biri Abdülhamid'in peşine düştüğü, hain paşanın kim olduğunu bilmektedir. O ismi Sultan Abdülhamid'e söyleyecek midir? Artan muammalar Abdülhamid'in karar vermesini zorlaştırır. Patlatılan depo ve fabrikalara rağmen Akabe demir yolu yapılmalıdır. Abdülhamid'in bulduğu çözümFernandes'in fabrikasını almaktır. Hechler Abdülhamid'in tek kurtuluş yolunu tahmin eder ve buna engel olmak için Fernandes'e başka bir anlaşma teklif eder.

Abdülhamid fabrikayı almak için hamlelerini yaparken hain paşayı bulmak için de bir tertip yapar.

Eşref Aziz hem oğlunun derdine şifa bulmak, hem de patlamaların intikamını almak için Payitaht'a gelir. Eşref Aziz'in Payitaht'a geldiğini öğrenen Mika onu bir tuzağa çeker. Yanlış kişinin peşine düşen EşrefAziz'in yolu Söğütlülerle kesişir.

Babaları için yaptıkları hayırda Aliye'nin düşüncesizce hareket etmesi Bidar ve Fatma'yı tekrar karşı karşıya getirir. Aliye babasından yadigar kalan eşyaları da satmıştır. Fatma eşyaları geri almaya çalışırken karşısına Ahmet Paşa çıkar. Eşyaları o almıştır. Fatma babasının eşyalarını Ahmet Paşa'dan geri alabilecek midir? Bidar ve Fatma arasındaki gerilim tırmanarak devam eder. Fatma'nın yaptıkları sonucu saraydan kovulacaklarını düşünen Aliye, sarayda kalmak için nasıl bir yol bulacaktır?

Abdülhamid demiryolunda kullanılacak rayların yapımı için Fernandes'i fabrikasını satmaya ikna edebilecek midir? Eşref Aziz Payitaht'ta umduğunu bulabilecek midir? Abdülhamid yaptığı tertiple hain paşayı ortaya çıkartabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saray önünde patlatılan arabanın tahkikat raporu Abdülhamid'e getirilir. Cesedin Hechler'e ait olup olmadığı net değildir. İngilizler Hechler'in yeniden sefir olması için evraklarının tamamlandığını, Osmanlı'nın sefiri öldürerek savaş suçu işlediğini, Abdülhamid'e deklare ederler. İngilizler hadiseyi kamuoyuna ilan etmemek için saraya tek şart koşarlar: Osmanlı'nın Akabe'den çekilmesi… Kendisinden emin olan Sultan Abdülhamid, Hechler'i yeniden ortaya çıkarmak için bir oyun kurar. Sarayda gazetecilerin de katıldığı bir davette, keman dinletisi gerçekleştirir. Artin'i korumak üzere görevlendirilen Söğütlü ve ekibi Eşref Aziz'in gayrinizami harpçi olduğunu öğrenir. Söğütlüler, Eşref Aziz'i attıkları hapisten çıkarırlar. Ancak diğer taraftan üçlerin kilit isimleri Zakaryan ve Tatavlalı Eşref Aziz'i öldürmek için tuzağa çekerler. Abdülhamid'in iyi niyetli tavrı Fatma'nın onun hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeye yetmez. Bidar'ın aşırıya kaçan tedbirleri herkesi bunaltır. Fatma haremde beli hançerli dolaşmaya başlayınca Bidar'ın şüpheleri iyice artar. Bidar ve Fatma Abdülhamid'in huzurunda restleştiğinde haklı çıkan kim olacaktır? Eşref Aziz tuzaktan kurtulabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 123. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler