Patlıcan yemekleri: En güzel patlıcan yemeği tarifleri | Birbirinden güzel patlıcan yemekleri (Tarifleri ve malzemeleri) Patlıcanlı yemekler

Patlıcan yemekleri pişirme seçeneklerine bakıldığında patlıcandan yemek, patlıcan yemekleri tarifi , patlıcan yemekleri tarifleri, patlıcanla yapılan yemekler, patlıcanları yapılan yemekler, patlıcan yemekleri nasıl yapılır, patlıcan yemekleri çeşidi ve patlıcan yemekleri çeşitleri gibi alternatifler öne çıkıyor.

PATLICANLA YAPILAN YEMEKLER NELERDİR?

Patlıcanla yapılan yemekler genel olarak fırında, tencerede ve tavada yapılan yemeklerdir. İçine konulan malzemelere göre farklı şekillere dönüşen patlıcan yemekleri çok sayıda yemek tarifi türü sunuyor. Önce çıkan türlere baktığımızda ise patlıcan patates yemekleri, fırında patlıcan yemekleri, patlıcan yemekleri etsiz, közlenmiş patlıcan yemekleri, patlicanli yemek tarifler ve patlıcanlı yemekler gibi türleri görüyoruz.

FIRINDA PATLICAN YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Fırında patlıcan yemeği tarifi için gerekli malzemeler:

2 adet orta boy kırmızı biber

1/2 yarım tatlı kaşığı acı biber salçası

4 diş sarımsak

2 adet orta boy yeşil biber

3 adet orta boy domates

4 adet orta boy patlıcan

1 adet büyük boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1/2 yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane

Karabiber

2 dal taze kekik

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Fırında patlıcan yemeği tarifi nasıl yapılır:

Fırında patlıcan yemeği yaparken öncelikle patlıcanların uç kısımlarını soyarak başlayın. Alacalı şekilde soyabilirsiniz. Sonra

patlıcanları

iri olacak şekilde doğrayın ve suyun içinde bekletin. Böyle acı tadı gidecektir.

Sarımsakları ve domatesleri iri iri doğrayın. Ortadan iyiye ayırıp çekirdekli kısımları ayırın. Yeşil ve kırmızı biberleri de yarım ay şeklinde kesin. Kuru soğanı da piyazlık olacak biçimde doğrayın.

Patlıcanları sudan çıkarıp suyunu süzün. Kağıt havlu ile patlıcanda kalan suyu alın. Doğrayıp hazırladığınız sebzeleri taze çekilmiş tane karabiber, zeytinyağı, ayıklanmış kekik yaprakları ve tuzla harmanlayın. Sebzeleri ısıya dayanıklı fırın kabına alın ve üzerine acı biber salçasını sürün.

Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişirin sonra da isteğinize göre garnitürle fırında

patlıcan

yemeğini servis edin.Afiyet olsun.

Patlıcan yemeği

PATLICANLI YEMEK TARİFLERİNİ NERELERDE KULLANABİLİRSİNİZ?

KIYMALI PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ

Patlıcanlı yemek tariflerini misafirlerinizi ağırlarken veya aile bireylerinize öğün hazırlarken kullanabilirsiniz. Patlıcan patates yemekleri, fırında patlıcan yemekleri ve patlıcan yemekleri etsiz gibi seçeneklerle farklı ve özel patlıca yemekleri pişirebilirsiniz.

Malzemeler;

2 adet patlıcan

250 gram kıyma

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

3 adet sivri biber

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 demet maydanoz

Yapılışı;

Kabukları soyulan patlıcanlar tuzlu suda yarım saat bekletilir. Tencere zeytinyağı ile kıymalar kavrulur. Kavrulan kıymalara soğan ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşadıktan sonra kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış domates ve biberler eklenir. Salça, su ve zeytinyağı karışımı eklendikten sonra baharatlar eklenerek pişmeye bırakılır. Servis ederken üzerine maydanoz ekleyebilirsiniz.

KÖZLEME PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Közleme patlıcan yemeği pişirmek istiyorsanız közleme patlıcan salatası tarifini deneyebilirsiniz. Menülerinize zenginlik kazandıracak olan bu tarifle leziz sofralar hazırlayabilirsiniz.



Közlenmiş patlıcan salatası tarifi için gerekli malzemeler:

3-4 tane orta boy közlenmiş patlıcan, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2-4 diş sarımsak, tuz, 2 adet domates, 4-5 adet közlenmiş biber(yeşil, kırmızı karışık kullanabilirsiniz)

Közlenmiş patlıcan salatası tarifi yapılışı:

Közlenmiş

salatası yapmak için ilk olarak biberleri ve patlıcanları ateşte közleyin. Patlıcanları ve biberleri mümkünse közde közleyin. Mümkün değilse ocakta ya da fırında közleyin. Kölenmiş sebzeleri soyup küçük küçük doğrayın.

Domatesleri küp küp, soğanları ise piyazlık olacak şekilde doğrayın. En son da sarımsakları ezerek tüm malzemeyi derin bir kaba alın. Tuzu ve yağı ilave edip salatayı iyice harmanlayın. Közlenmiş patlıcan salatanız artık hazır. Servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Patlıcan yemeği

ZEYTİNYAĞLI PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Özel bir sofra hazırlayacaksanız ve menüde başrol olacak yemeği arıyorsanız zeytinyağlı patlıcan yemeğini tercih edebilirsiniz. Enfes görünümü ve leziz tadı ile misafirlerinize ve aile bireylerinize özel bir sunum yapabilirsiniz.



Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi için gerekli malzemeler:

4-5 adet patlıcan, 1 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, 2 adet rendelenmiş domates

Zeytinyağlı patlıcan yemeği yapımı tarifi yapılışı:

Zeytinyağlı patlıcan yemeği yapımına patlıcanları alacalı şekilde soyarak başlayın Daha sonra patlıcanları uzunlamasına 4'e bölün ve küp küp dilimleyin. Daha sonra patlıcan dilimlerini suda 20 dakika bekletin. Böylece patlıcanın acı tadı gidecektir. Ardından soğanları yemeklik şekilde doğrayın. Kırmızı biber ve yeşil biberin içlerini boşaltıp hazır hale getirin.

Bu aşamalardan sonra pişirme aşamasına geçin. Tencereye zeytinyağını alın ve üzerine soğanları ekleyin. Soğanlar hafif pembeleşince biberleri ekleyin. Birkaç dakika tenceredeki malzemeleri kavurup suyunu süzüp yıkanan patlıcanları ilave edin. Son olarak tencereye domates sosunu da ekleyip kendi suyunda pişmesini sağlayın. Patlıcanlar yumuşayıp pişince ocağı kapatın ve dinlenmeye alın.

Patlıcan yemeği

ÇOCUKLARA PATLICAN NASIL SEVDİRİLİR?

Çocuklar genellikle patlıcan türü yemekleri sevmez. Ancak patlıcandan yemek, patlıcan yemekleri tarifi, patlıcan yemekleri çeşidi ve patlıcan yemekleri gibi farklı alternatifleri değerlendirerek çocuklara patlıcanı sevdirebilirsiniz.