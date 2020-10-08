Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattındaki sıcak çatışmalar 12. gününe girerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus televizyonuna verdiği röportaj sırasında elektriklerin kesilmesi ile zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan dün Rusya'nın Pervıy 1 kanalına Erivan'daki Başbakanlık Konutu'nda röportaj verdi. Röportajında Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde açıklamalarda bulunan Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi. Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin panik havası oluşmadan sorularına ve konuşmalarına devam etti.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ZARAR GÖRDÜ

Paşinyan'ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı. Bazı yorumlara göre Azerbaycan'ın Ermenistan tarafında karşılık vermesinden sonra elektrik şebekeleri ciddi zarar gördü. Bu nedenle Ermenistan'ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu iddialar dillendirilmeye devam ederken Ermenistan'ın bazı bölgelerinde hala elektrik kesintileri olduğu bilgileri geliyor.