Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev'in eşi kimdir? Parviz Abdullayev Instagram hesabı

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PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev doğum tarihi: 5 Ocak 1986

Parviz Abdullayev nereli: Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir.

Parviz Abdullayev mesleği ne: Dövüş sporcusu

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

PARVİZ ABDULLAYEV INSTAGRAM HESABI

Instagram hesabını cobraperviz kullanıcı adıyla kullanmaktadır.