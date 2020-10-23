Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev'in eşi kimdir? Parviz Abdullayev Instagram hesabı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev'in eşi kimdir? Parviz Abdullayev Instagram hesabı

23.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:05
Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev'in eşi kimdir? Parviz Abdullayev Instagram hesabı

Survivor yarışması ile gündeme gelen Parviz Abdullayev hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Survivor yarışmacılarından dövüş sporcusu Parviz Abdullayev hakkında aramalar yapanlar Parviz Abdullayev kimdir ve Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları aradı.

Sıra dışı tarzı ile öne çıkan Parviz Abdullayev hakkında aramalar yapılırken Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli ve Parviz Abdullayev kimdir sorularının yanıtları arandı.

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev doğum tarihi: 5 Ocak 1986

Parviz Abdullayev nereli: Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir.

Parviz Abdullayev mesleği ne: Dövüş sporcusu

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev'in eşi kimdir? Parviz Abdullayev Instagram hesabı

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

PARVİZ ABDULLAYEV INSTAGRAM HESABI

Instagram hesabını cobraperviz kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

İlgili Haberler

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli, eşi kimdir? Mert Öcal'ın Instagram hesabı nedir?
Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli, eşi kimdir? Mert Öcal'ın Instagram hesabı nedir?
Fatoş Kabasakal kimdir, kaç yaşında? Fatoş Kabasakal'ın eşi kimdir? Fatoş Kabasakal Instagram hesabı nedir?
Fatoş Kabasakal kimdir, kaç yaşında? Fatoş Kabasakal'ın eşi kimdir? Fatoş Kabasakal Instagram hesabı nedir?
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü Instagram hesabı
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü Instagram hesabı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Engin Yıldırım Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derviş Zaim Sinem Kobal Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Ozan Tufan Okan Buruk Serdar Aziz Eddie Newton
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev'in eşi kimdir? Parviz Abdullayev Instagram hesabı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 10:06:02. #1.14#
title