Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! Ekmek yoksa pasta yiyin sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli parti grubunda yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda öncüsü olduğu askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere de cevap veren Bahçeli, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" sözüne atıfta bulunmak istedi. Ancak promterda yaşanan sıkıntıdan mıdır bilinmez ama Bahçeli bu sözü bir türlü söyleyemedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

" Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOKAKTA KURULMADI"

Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir"