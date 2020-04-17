Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam hayatını kaybetti. Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı.