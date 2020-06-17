Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkarılır?

Parmağınız şişip yüzük parmağınıza sıkıştığında kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Ancak çok pratik bir yola bu sorundan kurtulabilirsiniz.

PLASTİK BAND VE CIMBIZ YETERLİ

Lastik bandı parmağınızın orta boğumundan başlayarak yüzüğe kadar sıkı şekilde sarın. Sardıktan sonra lastik bandın ucunu cımbız yardımı ile yüzüğün altından geçirin. Yüzüğün altından geçirdiğiniz lastik ucu tutup ters yönde çevirin.

Lastiği sardığınız işlemin tam tersini yapın. Yüzük lastikle beraber kolayca olduğu yerden çıkıp parmaktan kurtulacaktır.