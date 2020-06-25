Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de park halindeki aracın aynasının kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenerek parçalandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

25.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:19

Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde park halindeki bir aracın aynası kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenerek parçalandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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OLAY YERİNDEN KAÇARAK UZAKLAŞIYOR

Özel bir firmaya ait olduğu belirlenen aracın aynasını tekmeleyerek parçalayan kişi, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Aracının aynası parçalanan vatandaş, durumu emniyete intikal ettirdi.

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarına da yansıyan kişiyi her yerde arıyor.