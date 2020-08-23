Paris Saint Germain / PSG Bayern Münih ilk 11 belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ilk 11

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı. Şampiyonluk için yarışan 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih mi yoksa 2019 - 2020 sezonunda sadece 1 kez kaybeden PSG mi şampiyon olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

2020 yılının en önemli maçı bu akşam ekranlardaki yerini alacak! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekip PSG ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih bu maçta 6. kez kupayı kazanmak için çabalayacak. PSG ise tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı oynayacak. Bu sezon sadece 1 mağlubiyeti olan Bayern Münih mi yoksa daha önce 5 kere şampiyon olmuş olan Paris Saint Germain mi şampiyon olacak? Bu akşam belli olacak.

Bein Sport'tan izleyebileceğiniz maç şifreli kanalda yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇTA?

BeIN Sport kanalında yayınlanan maç, 22.00 itibari ile yayınlanacak.

BEIN SPORT FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri V - Dikey'dir. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

PSG / PARIS SAINT GERMAIN İLK 11 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2020

Keylor Navas, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Juan Bernat, Marcos Aoás Corrêa (Marquinhos), Ander Herrera, Leandro Paredes, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar

BAYERN MÜNİH İLK 11 UFEA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2020

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kevin-Prince Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Thiago Alcántara, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman, Robert Lewandowski