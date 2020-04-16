Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
İtalyan basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'ı istediğini yazdı.
16.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:13
Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor. İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.
MİLAN'IN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi. Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.